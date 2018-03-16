В Челнах похоронили последнего жившего в городе участника штурма Берлина

(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). В Набережных Челнах похоронили последнего жившего в городе участника штурма Берлина Батухана Азимова.

Об этом на своей странице в Instagram’е написал депутат городского Совета, преподаватель Набережночелнинского института К(П)ФУ Рузиль Мингалимов.

Батухан Абдуллович Азимов родился в Уфе в 1926 году. На фронт попал еще подростком. Сначала был разведчиком, затем стал автоматчиком. Участвовал в штурме Берлина и освобождении Праги. Был награжден орденом Отечественной войны II степени.

Как отметил Мингалимов, после войны Азимов еще шесть лет служил в армии, а затем был осужден за хранение книг Галимжана Ибрагимова. Из назначенного ему по несправедливому приговору срока в 25 лет ветеран отбыл шесть. «Несмотря на нелегкую судьбу, друзья и родственники вспоминают его оптимистом, человеком, который любил жизнь <…>», – добавил автор поста.