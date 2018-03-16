В Челнах похоронили последнего жившего в городе участника штурма Берлина

(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). В Набережных Челнах похоронили последнего жившего в городе участника штурма Берлина Батухана Азимова.
Об этом на своей странице в Instagram’е написал депутат городского Совета, преподаватель Набережночелнинского института К(П)ФУ Рузиль Мингалимов.
Батухан Абдуллович Азимов родился в Уфе в 1926 году. На фронт попал еще подростком. Сначала был разведчиком, затем стал автоматчиком. Участвовал в штурме Берлина и освобождении Праги. Был награжден орденом Отечественной войны II степени.
Как отметил Мингалимов, после войны Азимов еще шесть лет служил в армии, а затем был осужден за хранение книг Галимжана Ибрагимова. Из назначенного ему по несправедливому приговору срока в 25 лет ветеран отбыл шесть. «Несмотря на нелегкую судьбу, друзья и родственники вспоминают его оптимистом, человеком, который любил жизнь <…>», – добавил автор поста.
Сегодня хороним последнего челнинского ветерана Великой Отечественной войны, который участвовал в штурме Берлина и освобождении Праги — Батухана Азимова. На фронт он попал подростком, но хлебнул солдатской доли наравне со взрослыми. После войны 6 лет служил в Советской армии, а после несправедливо обвинён за хранение книг Галимжана Ибрагимова «Наши дни», «Глубокие корни» и заточен в Гулаг на 25 лет, где он пребывал 6 лет, работал на стройках коммунизма. Несмотря на нелегкую судьбу, друзья и родственники вспоминают его оптимистом, человеком который любил жизнь и сегодня выразились его же словами, которые он однажды произнёс корреспонденту Канадской газеты: «Всякое время в моей жизни было хорошим по-своему!» Уходит эпоха. Мы, молодежь, глядя на происходящие события в нашей стране, сегодня не желаем повторения тех событий, которую пережили наши деды. Нам необходимо помнить и чтить историю в лицах. Прогремел последний залп в честь Батухан абый... #набережныечелны #аллеяславы #ветеран #вов