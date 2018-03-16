300 млн рублей всероссийского конкурса молодежных инициатив поделят пять проектов РТ

(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). Победителями всероссийского грантового конкурса молодежных инициатив в числе 201 лучшей идеи страны стали сразу пять коллективов из Татарстана. Об этом сообщает пресс-офис форума «Россия – страна возможностей».

Награждение проектов-финалистов состоялось 15 марта в Москве, на ВДНХ. Почти изо всех регионов страны от участников в возрасте от 14 до 30 лет на конкурс поступило 2611 заявок.

Молодежь боролась за гранты по направлениям: «Поддержка молодежных клубов и объединений», «Молодежные экологические проекты», «Молодежные добровольческие инициативы», «Молодежные патриотические акции» и «Молодежные гражданские инициативы».

Из бюджета конкурса в 300 млн рублей победители получат грантовую поддержку своих проектов. В их числе в номинации «Молодежные добровольческие проекты» команда Института управления, экономики и финансов КФУ под руководством Юлии Зиннуровой с проектом «Вокруг света», а также в номинации «Молодежные экологические проекты» коллектив Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ под руководством Рании Сабировой с проектом «Поколение зеленых воротничков».

Сертификаты на получение грантов победителям на форум «Россия – страна возможностей» вручил начальник Управления регионального взаимодействия Кирилл Литвицкий.

Всего в открытую платформу «Россия – страна возможностей» (РСВ) входят 14 самостоятельных проектов, таких как «Лидеры России», «Я – профессионал», «Управляй!», «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), «Таврида» и другие.