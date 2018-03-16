Школьники Набережных Челнов развесили по городу плакаты «Бумаге – вторую жизнь!»

(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). Плакаты с призывами «Бумаге – вторую жизнь!» развесили школьники Набережных Челнов в образовательных учреждениях города. Юные активисты изготовили более 50 плакатов, призывающих сдавать макулатуру на переработку. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ.

«Мы ежегодно сдаем макулатуру на переработку и хотим, чтобы к этому природоохранному мероприятию подключилось как можно больше жителей Набережных Челнов», – рассказали юные горожане.

Самыми активными участниками акции стали учащиеся 11 городских школ и детского эколого-биологического центра № 4. Ребята уверены, что своими работами смогут привлечь внимание других людей к вопросам сохранения природных ресурсов.

Агитационные плакаты школьники нарисовали в рамках конкурса «Бумаге – вторую жизнь». Организатором мероприятия выступило движение «Мусора. Больше. Нет. Набережные Челны» при поддержке Прикамского территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ. Самые активные участники экологической акции будут награждены по итогам учебного года.