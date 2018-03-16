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Культура

Сын Алексея Учителя снимет фильм о футболисте Эдуарде Стрельцове

16 марта 2018, 19:52

Главную роль исполнит актер Александр Петров, известный по фильмам «Притяжение» и «Гоголь. Начало».
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(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). Режиссер Алексей Учитель анонсировал съемки будущего фильма о футболисте Эдуарде Стрельцове, сообщает ТАСС.

Киноленту снимет его сын Илья Учитель. Главную роль исполнит актер Александр Петров, известный по фильмам «Притяжение» и «Гоголь. Начало».

Петров признался, что всю жизнь мечтал стать футболистом, но волею случая стал актером, а теперь эти две линии его судьбы сошлись в одной точке.

Работа над фильмом начнется 1 июля этого года, а завершится к концу 2019-го.

Учитель сообщил, что для работы над фильмом уже получено согласие родственников, прежде всего – сына Стрельцова.

Эдуард Стрельцов – олимпийский чемпион 1956 года, выступал в составе московского «Торпедо» в 50-е и 60-е годы прошлого века.

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