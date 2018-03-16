(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). В Управлении Росгвардии по РТ прошел день памяти Андрея Царькова, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.

В батальоне полиции №1 городского управления вневедомственной охраны Росгвардии прошел памятный развод личного состава, приуроченный к 35-й годовщине гибели Андрея Царькова. Построение состоялось у именной гранитной стелы, после чего бойцы Росвардии и представители ветеранской организации навестили мать погибшего.

Трагедия произошла 16 марта 1983 года. Младший сержант милиции Андрей Царьков заступил на пост у казанского кладбища «Арское поле». Двигаясь по маршруту Царьков увидел работника кладбища, который занимался незаконными захоронениями. Заметив милиционера, злоумышленник побежал в сторону «схрона» с винтовкой. Из укрытия могильщик начал прицельную стрельбу по стражу порядка и серьезно ранил его, после чего подошел и добил выстрелом в голову. Труп Царькова преступник закопал в овраге

Убийца был пойман и приговорен к высшей мере наказания.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР младший сержант милиции Андрей Александрович Царьков был награжден медалью «За отличную службу по охране общественного порядка» (посмертно).

Мама убитого милиционера Галина Царькова до сих пор не может поверить, что ее сына нет в живых: «Я до сих пор не могу смириться с этой утратой. Мой сын любил жизнь, спешил многое сделать, как будто знал, что жизнь у него будет такой короткой. Андрюша очень боялся, что все великие дела свершатся без него. Всегда был собранным, аккуратным. Много читал, готовился к поступлению на юридический факультет Казанского государственного университета, мечтал о профессии юриста. Я всегда была рядом с ним, в любое время помогала советом, по мере возможности старалась уберечь от неприятностей и трудностей. Но не уберегла, к великому сожалению…»



