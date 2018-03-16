(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). Избившему полицейского в Бугульме мужчине грозит реальный срок, сообщил ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ.

Инцидент произошел вечером пятого марта недалеко от дома №54 по улице Петровская. 32-летний Денис Просвиркин, будучи в состоянии алкогольного опьянения, приехал в гости к своей бывшей сожительнице. Женщина была не рада такому визиту и не пустила мужчину в дом. Тогда дебошир начал скандалить и разбил окно.

Этот инцидент привлек внимание проезжающих мимо сотрудников полиции. Они попытались угомонить подвыпившего мужчину, но Просвиркин ударил одного из бойцов и попытался убежать.

Как сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий, от рук злоумышленника пострадал инспектор-кинолог. Просвиркин нанес полицейскому удары руками и ногами в область груди.

В настоящее время бугульминцу предъявлено обвинение по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Если вина мужчины будет доказана, то ему грозит до пяти лет лишения свободы.

