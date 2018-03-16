ВТБ: В 2018 году доля безналичных расчетов достигнет 40 процентов

(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). По итогам 2017 года доля оплаты товаров и услуг банковской картой в РФ увеличилась на 6 процентных пунктов и достигла 38 процентов. Сумма безналичных платежей выросла с 12 до 16 трлн рублей. В 2018 году доля расчетов картой достигнет 40 процентов, а оборот по картам увеличится до 20 – 21 трлн рублей.

Такие прогнозы озвучил вице-президент, руководитель департамента эквайринга банка ВТБ Алексей Киричек, сообщает пресс-служба кредитной организации.



По данным ВТБ, увеличение доли безналичных транзакций происходит за счет развития банковских программ лояльности, сервисов, позволяющих проводить оплату с помощью смартфона, а также существенного роста карточной эмиссии и терминальной сети.



Так, по итогам 2017 года количество банковских карт в РФ достигло 259 млн штук. За 12 месяцев этот показатель увеличился на 9 млн штук. В 2018 году, по прогнозам ВТБ, банки выпустят еще примерно 9 млн пластиковых карт. Таким образом, по итогам текущего года количество карт на рынке приблизится к отметке 268 млн штук.



В то же самое время спрос клиентов на безналичную оплату будет опережать рост терминальной сети. По прогнозам Алексея Киричека, в 2018 году сеть POS-терминалов в РФ увеличится более чем на 360 тыс. штук и достигнет численности в 2,4 млн устройств.



«Одновременно с увеличением оборотов по картам население начинает отвыкать от снятия наличных в банкоматах. Если в предыдущие годы оборот снятия наличных прирастал на 2-3 трлн рублей в год, то в 2017 году этот показатель впервые снизился по сравнению с предыдущим годом. Это очевидный перелом тренда», – отметил Киричек.



Доля безналичных расчетов превысит 50 процентов уже по итогам 2019 года, прогнозирует представитель ВТБ. В свою очередь количество POS-терминалов приблизится к отметке 3 млн штук, а банковских карт – 277 млн. Безналичный оборот достигнет 26 трлн рублей, подытожил эксперт.