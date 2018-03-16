Медведев присвоил статус ТОР еще 19 городам

(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил статус территорий опережающего развития (ТОР) для еще 19 городов. Соответствующие постановления опубликованы на сайте Правительства РФ.

Новый статус получили 19 городов, среди которых два входят в Приволжский федеральный округ. Это Канаш (Чувашская Республика) и Сердобск (Пензенская область).

Также ТОР стали Новокузнецк (Кемеровская область), Гаврилов-Ям (Ярославская область), Заринск (Алтайский край), Павловск (Воронежская область), Донецк и Зверево (Ростовская область), Онега (Архангельская область).

В ближайшие десять лет в эти города планируется привлечь 160 млрд рублей инвестиций и создать более 30 тыс. рабочих мест.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал обеспечить новые ТОР «живыми проектами», отмечет РИА Новости.

Премьер при этом заметил, что привлечение инвестиций в города является задачей глав регионов и руководителей муниципалитетов. Он подчеркнул, что создание ТОР будет и впредь носить точечный характер.