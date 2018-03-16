Казанские художники озаботились образованием родителей учеников

(Казань, 16 марта, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). В детской школе искусств № 15 Авиастроительного района Казани разработали проект «Образование родителей». Родители, приводящие детей на занятия изобразительным искусством, теперь тоже смогут начать рисовать профессионально.

Как рассказала корреспонденту ИА «Татар-информ» соавтор программы – директор школы искусств №15 Ирина Ширшенкова, «Образование родителей» – продолжение международного арт-проекта «Искусство. Творчество. Дети», который реализуется в Татарстане с 2013 года.

«Для чего мы занимаемся развитием детей? Чтобы они были ближе к родителям, к Родине. Но чаще упоминаем обучение детей, умалчивая об образовании родителей. Но ведь одно невозможно без другого. Поэтому мы берем на себя обязанность заниматься и образованием самих родителей, погружать их в область искусства», – сообщила она.

По словам директора, проект планируется начать с сентября этого года. Пока дети занимаются в художественной школе, в соседнем классе родителям предоставят возможность самим сесть за холст. Первое время уроки для взрослых будут бесплатными. В дальнейшем планируется присоединить к изобразительному искусству вокал и уроки игры на фортепиано. «Но начинать нужно именно с изобразительного искусства. Все мы рисовали когда-то в детстве – карандашом ли, красками. Поэтому это будет близко многим взрослым людям», – уверена Ирина Ширшенкова.

Ряд мастер-классов для взрослых проведет татарстанский художник, лауреат Госпремии РТ имени Г. Тукая Фиринат Халиков.