У древних обитателей Восточной Африки обнаружили продвинутые технологии

(Казань, 16 марта, «Татар-информ», Гульназ Ойкина). Антропологи из Национального музея естественной истории Смитсоновского института обнаружили, что древние люди, обитавшие в Восточной Африке около 320 тыс. лет назад, использовали цветные пигменты и нехарактерные для того времени сложные инструменты. Об этом сообщает РИА Новости.

Артефакты были найдены в ходе раскопок в Олоргесайли (Кения). Жившие в то время древние люди использовали ручные рубила – каменные орудия, использующиеся как топор, нож или кирка. Но новые находки представляли собой более специализированные и более тонко изготовленные инструменты. Некоторые из них были изготовлены из обсидиана, который добывался на значительном расстоянии от мест раскопок.

Кроме того, в той же местности были найдены цветные красящие пигменты того же возраста, полученные древними людьми из кристаллов марганца и охры.

Подобные орудия труда и красители до этого были найдены на стоянке первых Homo sapiens. Исследователи сочли, что находка подтверждает появление людей вида Homo sapiens на 100 – 120 тыс. лет раньше, чем считалось до этого. Кроме того, есть мнение, что эволюция людей современного вида проходила на всем континенте, а не только в одной из предположительных «колыбелей человечества» на юге или востоке Африки.

Ученые также выяснили, что возраст находок совпал с периодом климатической неустойчивости в регионе. Изменения в окружающей среде, по их мнению, привели к технологическому и социальному развитию древних людей.