(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). Миллион рублей долга по зарплате выплатили работникам ООО «Тукай» в Татарстане, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Сотрудникам компании «Тукай» не выплатили заработную плату за ноябрь и декабрь прошлого года. Всего долг перед работниками составил порядка одного миллиона рублей.

Прокуратура Арского района РТ провела проверку исполнения трудового законодательства на предприятии, по итогам которой в отношении директора ООО «Тукай» было возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Невыплата в установленный срок заработной платы». Руководитель организации оштрафован на десять тысяч рублей.

После вмешательства в дело прокуратуры долг по зарплате перед работниками организации был полностью погашен.