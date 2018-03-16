Умер режиссер «Ералаша» и «Зеленого фургона» Александр Павловский

(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). Советский и украинский режиссер Александр Павловский скончался на 71-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.

Павловский ушел из жизни сегодня, 16 марта, причины его смерти не уточняются. По словам родных, кончина наступила внезапно, хронических заболеваний у режиссера не было.

Кинематографист окончил режиссерский факультет ВГИК в 1971 году и стал режиссером игрового кино, руководил киностудией «Аркадия», был главным режиссером муниципального телеканала города Одессы.

С 2000-х годов начал работать на различных студиях Москвы. Снимал игровые фильмы и телевизионные сериалы, в том числе – «Счастливый Кукушкин», «Ар-хи-ме-ды!», «Зеленый фургон», «На острие меча», «В ритме танго» и другие известные работы. Короткометражки для «Ералаша» режиссер начал снимать в 2016 году.

Союза кинематографистов РФ принес свои соболезнования родным и близким артиста.

Недавно, 13 марта, скончался режиссер «Соломенной шляпки» и «Мэри Поппинс, до свидания!» Леонид Квинихидзе.