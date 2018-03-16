В Африке обнаружили древнейшие следы ДНК Homo sapiens

(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). Международная группа археологов и генетиков обнаружила на северо-востоке Марокко древнейшие следы ДНК Homo sapiens. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на марокканское агентство Maghreb Press.

Находку обнаружили недалеко от деревни Тафоралт провинции Беркан, в пещере «Грот голубей».

В составе группы были британские, немецкие и марокканские ученые. Они определили возраст следов ДНК: он составляет около 15 тыс. лет.

«Впервые речь идет об идентификации на континенте столь древних генетических следов», –отмечается в результатах исследования специалистов.