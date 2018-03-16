Воспитателем года Татарстана признана Елена Махринская из Бугульмы

(Казань, 16 марта, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня в Казани подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Воспитатель года-2018». Его победителем стала Елена Махринская.

Обладательница первого места профессионального конкурса работает воспитателем детского сада № 26 Бугульмы.

Республиканский конкурс «Воспитатель года» проводится уже в девятый раз и является региональным этапом всероссийского конкурса профессионального мастерства с одноименным названием.

В нем принимают участие педагоги дошкольных образовательных организаций: воспитатели, музыкальные руководители, инструкторы по физкультуре, педагоги-психологи, учителя-логопеды.

В этом году в зональном этапе участвовали 104 педагога детсадов Татарстана. В финале же конкурса в педагогическом мастерстве состязался 21 воспитатель.