Андрис Лиепа представит в Москве фильм «Рудольф Нуреев. Мятежный демон»

(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). В день 80-летия знаменитого танцовщика и балетмейстера Рудольфа Нуриева, 17 марта, в Москве покажут документальный фильм «Рудольф Нуреев. Мятежный демон». Об этом сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.

Народный артист России Андрис Лиепа, принявший участие в съемках, и вся съемочная группа представят киноленту в Московской государственной академической филармонии.

Съемки фильма прошли в Казани, Уфе, Москве, Санкт-Петербурге и Париже. Также в киноленте использовано более 50 часов материала, который снимался создателями в виде интервью с друзьями и коллегами Нуриева.

Рудольф Нуриев скончался 6 января 1993 года, ему было 54 года. 17 марта этого года ему исполнилось бы 80 лет. На его спектакли было очень сложно попасть – люди разбивали палатки у зданий оперных театров и дежурили по несколько суток, мечтая достать билет на выступление.

Дуэту Рудольфа Нуриева с балериной Марго Фонтейн принадлежит рекорд по количеству вызовов на поклон, который был занесен в Книгу рекордов Гиннесса. После постановки «Лебединое озеро» в Венской государственной опере в 1964 году занавес поднимался 89 раз, а аплодисменты не смолкали в течение сорока минут.