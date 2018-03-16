ЦБ: В августе розничные цены могут пойти вниз

(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). Банк России не исключает возможность временного снижения цен в отечественной рознице. Их падение может случиться в августе на фоне высокого урожая зерновых и овощей. Об этом пишут «Известия».

При этом в ЦБ уверены, что снижение цен будет носить сезонный характер. В связи с этим нельзя говорить о дефляции в российской экономике.

«В августе традиционно может случиться месячное снижение цен. Вообще под дефляцией понимается устойчивое снижение цен на горизонте года и более. Предположить, что с 2,2 процента инфляция дойдет до минусового значения и устойчиво там закрепится – это сейчас крайне маловероятно», – заявил журналистам руководитель департамента денежно-кредитной политики Центробанка Игорь Дмитриев.

Он подтвердил слова руководителя регулятора Эльвиры Набиуллиной. В начале февраля она сообщила об отсутствии дефляционных рисков в экономике страны. Инфляция повысится до целевых 4 процентов уже к концу 2018 года, отметили тогда в ЦБ.