Зиля Сунгатуллина пообещала миллионным участникам «Созвездия-Йолдызлык» подарок

(Казань, 16 марта, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). В доме промышленника Алафузова в Кировском районе Казани откроется Молодежный музыкальный театр. В первой постановке примут участие победители фестиваля «Созвездие-Йолдызлык-2018». Об этом рассказала на гала-концерте зонального этапа фестиваля в Чистополе председатель жюри народная артистка Татарстана Зиля Сунгатуллина.

«Очень успешно работает Оперная студия при Казанской консерватории. За последнее время наравне с классическими операми, такими как "Дон Жуан" и "Фауст", поставили семь национальных опер. Мы сейчас объединяемся: выходцы из "Созвездия" и выпускники нашей консерватории будут вместе ставить спектакли. Сейчас ремонтируется здание дома промышленника Алафузова, за это большое спасибо нашему Президенту Рустаму Минниханову, который с большим вниманием относится к молодым дарованиям. Я уже предвкушаю радость творчества молодых!» – сообщила она.

Сунгатуллина отметила, что название новому театру пока не придумали, но он обязательно будет молодежным и музыкальным, небольшой копией Мариинского театра, с идеальной акустикой. «Миллионного участника "Созвездия" ожидает большой подарок от Президента – новый театр», – закончила она.

В 2018 году по решению оргкомитета фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» каждый участник гала-концерта в Казани будет считаться миллионным. Об этом будут свидетельствовать дипломы, которыми наградят победителей на выступлениях в столице Татарстана 13 и 20 апреля.