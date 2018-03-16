В Казани суд избирает меру пресечения адвокату за взятку в полмиллиона

(Казань, 16 марта, «Татар-информ», Валерия Белова). В Казани Приволжский районный суд избирает меру пресечения адвокату Айдару Файзетдинову, которого следствие подозревает в получении взятки на сумму 550 тысяч рублей. Подозреваемого задержали 14 марта.

Под следствием по делу о взятке находится еще и друг адвоката – Рамиль Ахметов. По данным агентства, помощник находился под подпиской о невыезде, но сегодня и его задержали.

Полицейские установили, что в 2015 году Натали Чайка наняла адвоката для представления интересов ее сына, в отношении которого расследовалось уголовное дело.

Вскоре адвокат пообещал Натали переквалифицировать действия ее сына на менее тяжкую статью. По словам женщины, адвокат заявил ей, что у него есть знакомый в следственных органах, дело переквалифицируют, но только если Натали заплатит адвокату 550 тысяч рублей. Натали передала деньги посреднику, который отдал их адвокату.

В итоге суд вынес сыну Натали обвинительный приговор, после чего женщина сразу обратилась в полицию. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ задержали адвоката и его помощника.

По информации СУ СК РФ по РТ, Ахметов свою вину признал целиком, а адвокат не признал. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Посредничество во взяточничестве».

«Считаю, что избрание меры пресечения, не связанной с лишением свободы, невозможно. Были получены сведения о том, что нахождение подозреваемого не в изоляции от общества может привести к оказанию давления на участников уголовного судопроизводства. Прошу ходатайство удовлетворить и избрать меру пресечения на время следствия, то есть до 14 апреля», – обратился с ходатайством к суду следователь СУ СК России по РТ Ильдар Гасимов.