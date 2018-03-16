Центробанк: Бюджет может стать профицитным в 2018 году

(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). Российский бюджет может стать профицитным в 2018 году. Об этом говорится в бюллетене Департамента исследований и прогнозирования ЦБ.

В этом году ожидается переход бюджета к профициту, а также рост Фонда национального благосостояния и совокупного госдолга относительно ВВП, говорится в материалах Центробанка.

При этом, согласно оценке банка, бюджет в 2019 – 2020 годах может вновь вернуться к отрицательным значениям из-за прогнозируемого снижения нефтегазовых доходов.

Также в ЦБ заявили, что российская экономика закрепилась на пути устойчивого роста. По прогнозам банка, годовая инфляция по итогам 2018 года составит менее 4 процентов. В 2019-м уровень инфляции останется тем же.

В январе экономика существенно ускорила свой рост, что связано с действием факторов в промышленности, отметили специалисты.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов прогнозировал по итогам 2018 года профицит бюджета в размере 2 процентов ВВП.