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Федор Малыхин: «Нам нужно выходить и обыгрывать любого соперника»

16 марта 2018, 15:46

Хоккеист «Ак Барса» прокомментировал предстоящий полуфинал Восточной конференции КХЛ, в котором казанцы сыграют с «Магниткой».
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(Казань, 16 марта, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Нападающий казанского «Ак Барса» Федор Малыхин перед первым матчем полуфинала Восточной конференции КХЛ против магнитогорского «Металлурга» в интервью клубному телевидению заявил, что казанцы не будут обращать внимание на наличие олимпийских чемпионов в составе соперника.

Сразу двое хоккеистов «Металлурга» выиграли Олимпиаду в Пхенчхане в составе сборной России: нападающий Сергей Мозякин и вратарь Василий Кошечкин.

«Мы настраивались на любого соперника. Не имеет значения, был бы это "Автомобилист", "Авангард" или "Магнитка". Хороший соперник, серьезный. Но нам нужно выходить и обыгрывать любого соперника. Не будем думать, кто олимпийский чемпион, а кто нет. Наша задача – выходить биться, показывать достойный хоккей. Нам нужна только победа», – подчеркнул Малыхин.


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