(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). Музыканты группы «Пикник» попали в серьезное ДТП во Владимирской области, сообщает сайт Вести.ру.
Автобус с рокерами попал в аварию на 50-м километре трассы Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума сегодня около полудня.
По предварительной версии, произошло лобовое столкновение микроавтобуса и внедорожника. Пострадали трое участников рок-группы, в том числе лидер коллектива Эдмунд Шклярский. С места ДТП пострадавших увезли на каретах скорой помощи в местную больницу.
Все обстоятельства аварии выясняются.