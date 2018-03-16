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Музыканты группы «Пикник» попали в серьезное ДТП во Владимирской области

16 марта 2018, 15:45 , Фото: ГУ МЧС по Владимирской области

Музыканты группы «Пикник» попали в серьезное ДТП во Владимирской области Трое участников рок-группы были госпитализированы.

(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). Музыканты группы «Пикник» попали в серьезное ДТП во Владимирской области, сообщает сайт Вести.ру.



Автобус с рокерами попал в аварию на 50-м километре трассы Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума сегодня около полудня.

По предварительной версии, произошло лобовое столкновение микроавтобуса и внедорожника. Пострадали трое участников рок-группы, в том числе лидер коллектива Эдмунд Шклярский. С места ДТП пострадавших увезли на каретах скорой помощи в местную больницу.

Все обстоятельства аварии выясняются.
 


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