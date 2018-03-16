УЭБ МВД РТ: Из «Спурт банка» была выведена почти четверть миллиарда рублей

(Казань, 16 марта, «Татар-информ», Регина Шафиева). Ущерб по одному из эпизодов дела «Спурт банка» составил 119 млн рублей, по второму – 120 млн рублей. Об этом на пресс-конференции, посвященнной деятельности МВД по РТ по борьбе с преступлениями в сфере экономики, сообщил начальник УЭБ и ПК МВД по РТ Ильдар Сафиуллин.

Под подозрение попала экс-глава банка Евгения Даутова. Ее недавно допросили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ. О задержании речи пока не идет.

«Уголовное дело действительно возбуждено, проведены следственные оперативные мероприятия. Пока на сегодняшний день она у нас не задержана, мы ее просто опросили. Мы осуществляем действия по установлению вывода тех денежных средств, по которым на сегодняшний день было возбуждено уголовное дело. Устанавливаем, куда они ушли, с какой целью, и где они сейчас находятся. После установления всей цепочки в дальнейшем будет следствие принимать решение, что дальше делать», – сообщил Ильдар Сафиуллин.