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Зарипов пропустит первый матч серии против «Металлурга»

16 марта 2018, 15:40

Полуфинал Восточной конференции КХЛ стартует 16 марта в Казани.
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(Казань, 16 марта, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Нападающий казанского «Ак Барса» Данис Зарипов пропустит первый матч полуфинальной серии Восточной конференции КХЛ против магнитогорского «Металлурга». Об этом сообщает клубное телевидение казанцев.

Место Зарипова в тройке со Станиславом Галиевым и Александром Бурмистровым займет Ярослав Косов, который также выступал в составе «Металлурга». Ворота «Ак Барса» в предстоящей игре будет защищать Эмиль Гарипов.

Полностью игровые сочетания казанцев выглядят так:
1-е звено: Иржи Секач – Антон Ландер – Джастин Азеведо – Андрей Марков – Никита Лямкин;
2-е звено: Ярослав Косов – Александр Бурмистров – Станислав Галиев – Василий Токранов – Рафаэль Батыршин;
3-е звено: Артем Лукоянов – Федор Малыхин – Алексей Потапов – Атте Охтамаа – Роман Манухов;
4-е звено: Роб Клинкхаммер – Александр Свитов – Владимир Ткачев – Михаил Сидоров.
 


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