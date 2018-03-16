Россия сократила вложения в американский госдолг

(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). В текущем январе Россия сократила свои вложения в американский госдолг до 96,9 млрд долларов. Об этом пишут «Известия».

В прошлом декабре российские вложения в казначейские облигации США составляли 102,2 млрд долларов, уточняет издание. Таким образом, в январе вклад в американский госдолг сократился на 5,3 млрд долларов.

После сокращения вложений страна переместилась с 15-го на 16-е место в списке инвесторов государственного долга США. Первые три места рейтинга остались неизменными. На них расположились Китай (1,1 трлн долларов), Япония (1,06 трлн долларов) и Ирландия (327 млрд долларов).

Пиковые показатели российских вложений в соответствующие ценные бумаги наблюдались в прошлом мае. Тогда РФ владела американскими гособлигациями на сумму более 108 млрд долларов.