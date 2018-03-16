В Елабужском районе РТ открыли новый клуб

(Елабуга, 16 марта, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Сегодня в поселке Тарловка Елабужского района РТ состоялось открытие сельского клуба, рассчитанного на 70 мест. Дом культуры построили по муниципальной программе, он обошелся в 5,5 млн рублей.

Поздравляя жителей поселка с новым объектом культуры, глава Елабужского района Геннадий Емельянов отметил, что это седьмой клуб, построенный в районе в рамках муниципальной программы. «В большом городе трудно сохранить традицию и культуру родного края, а вот на селе это легче. И сельский клуб в этом играет огромную роль. Я хочу, чтобы этот клуб был центром притяжения как для взрослых, так и для детей Тарловки. Долго жить этому клубу», – обратился он к местным жителям.

В клубе есть просторный зал и удобная сцена, здесь же расположена сельская библиотека. Житель Тарловки Александр Геркин – постоянный участник различных музыкальных конкурсов, неоднократно становился лауреатом. Сегодня он одним из первых вышел на сцену нового клуба и спел для односельчан две песни. «Когда у нас был санаторий, клуб гремел, но потом его закрыли. С открытием нового Дома культуры, я думаю, начнется возрождение поселка. Настрой боевой, будем выступать, занимать призовые места, тем более есть где проводить репетиции», – заметил артист-любитель.

До этого четыре года Дом культуры находился в жилом помещении.