(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). В СМИ появилось видео сломанного подъемника в Грузии, сообщает Интерфакс.

ЧП произошло в пятницу, 16 марта, на горнолыжном курорте в Гудаури. По невыясненным пока причинам произошел сбой в работе канатной дороги, и подъемник в буквальном смысле сошел с ума. На кадрах видеозаписи видно, как люди пытаются спастись, выскакивая на полном ходу в снег.

На данный момент есть информация о восьми пострадавших, среди которых четверо граждан России. Всех жертв «подъемника» госпитализировали. В тяжелом состоянии находятся двое – турист из Украины и беременная женщина из Швейцарии. Решается вопрос об их перевозке в больницу Тбилиси.

По предварительной версии, инцидент произошел из-за аварийной остановки канатной дороги, после чего механизм начал двигаться в обратную сторону.

