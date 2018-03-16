Минтранс РФ: Испания интересуется проектом ВСМ Москва – Казань

(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). Испания выразила желание принять участие в реализации проекта ВСМ Москва – Казань и проектов на Ближнем Востоке. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минтранса России.

На проходившей 12 – 13 марта в Дубае выставке Middle East Rail-2018 государственный секретарь по вопросам транспорта, инфраструктуры и строительству Испании Хулио Гомес-Помар уведомил заместителя министра транспорта РФ Алана Лушникова о заинтересованности королевства в участии в проекте ВСМ Москва – Казань, отмечается в сообщении ведомства.

Лушников указал на важность строительства магистрали для страны, так как высокоскоростное движение обладает рядом преимуществ. По его словам, проектирование ВСМ от Москвы до Казани находится на стадии завершения.

РФ поддерживает предложения, которые обеспечены финансированием, добавил представитель профильного министерства.

Также испанская сторона проявила интерес к участию в проектах на Ближнем Востоке, которые будут реализовываться с участием российских и испанских технологий, отмечает пресс-служба Минтранса.