(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). В Елабуге в пылу пьяной ссоры пожилая женщина зарезала свою дочь, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Поздно ночью 15 марта 63-летняя женщина вместе со своей 41-летней дочерью выпивали у себя дома. В какой-то момент подвыпившая дочь стала требовать у матери деньги на проживание и алкоголь. Пенсионерка категорически отказалась отдавать пенсию. Между родственницами произошел конфликт, в результате которого пенсионерка схватила нож и дважды ударила дочку в грудь.

Невольным свидетелем семейной ссоры стал знакомый семьи, который принес «добавку». Он же вызвал «скорую» и полицию.

Пострадавшую экстренно госпитализировали. Несмотря на усилия медиков женщину спасти не удалось.

По факту случившегося Следственный комитет республики завел уголовное дело по статье «Убийство».

