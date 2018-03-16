В Казани пройдет фестиваль BEST OF shnit 2017

(Казань, 16 марта, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). С 6 по 10 апреля в Казани пройдет показ программы IV Международного фестиваля короткометражных фильмов shnit Worldwide Shortfilmfestival. BEST OF shnit 2017 – это восемь короткометражных фильмов, которые будут представлены на площадке Дома актера имени М. Салимжанова.

Для участия в этом проекте отбираются только 100 лучших работ из 3 тыс. заявок, присланных из 136 стран мира. В Казани покажут только восемь кинокартин, но лучших из лучших, в рамках фестиваля BEST OF shnit 2017. В Доме актера расскажут о тайной стороне жизни охранников парковки, странном ночном ограблении, покажут веселую анимацию про любовные игры оленей и многое другое.

«Этот фестиваль – молодая единица не сама по себе, ведь за 15 лет своего существования shnit вышел за пределы камерного швейцарского Берна. Это новинка для казанского зрителя. Мы надеемся сделать его таким же популярным, как Манхэттенский фестиваль, который зашел на казанский экран позже Оскаровских новелл, но уже сейчас догнал их по сборам и зрительскому охвату. Мы будем стремиться и дальше выводить эксклюзивные коллекции и вызывать к ним зрительский интерес», – рассказала корреспонденту ИА «Татар-информ» руководитель дирекции «Время кино» Альбина Нафигова.

Она также отметила, что shnit – это интересное европейское кино с определенной географией, некоторые фильмы номинировались на «Оскар», поэтому успех коллекции обеспечен.

В полуторачасовой программе казанскому зрителю будут представлены социальные и психологические драмы, комедии, триллеры, хорроры, документальное и даже анимационное кино. Единственное ограничение – возраст: просмотр доступен зрителям от 18 лет.