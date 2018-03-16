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Спорт

Игрок «Рубина» Камболов: «Вопросами допингового скандала занимаются юристы клуба»

16 марта 2018, 15:19

Футболист отметил, что идет конструктивное общение с Международной федерацией футбола.
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(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). Защитник казанского «Рубина» Руслан Камболов прокомментировал допинговый скандал и расследование Международной федерации футбола, о котором стало известно в конце января. Об этом сообщает «Р-Спорт».

Игрок получил необходимые документы от FIFA, речь идет о допинг-пробе, взятой 30 мая 2015 года после матча с «Уфой».

«Этим вопросом занимаются юристы клуба, они говорят, что идет конструктивное общение с FIFA. Мое же дело – играть, доказывать, что я достоин места в сборной. Конечно, я надеюсь, что ничего страшного не произойдет, эта ситуация разрешится и весь негатив останется в стороне. Мне очень хочется сыграть на чемпионате мира. Я работаю, тренируюсь и особенно не вникаю в этот вопрос», – заявил Камболов.


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