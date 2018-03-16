Жители Елабуги после выборов смогут посетить сельхозярмарки

(Елабуга, 16 марта, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В день выборов Президента РФ в Елабуге рядом с избирательными участками будут работать сельхозярмарки. Торговля будет проходить в десяти местах на территории школ №№ 5, 2, 6, 1, 8, 9 и 10, Дворца культуры и клуба «Колос». Об этом сегодня рассказали в отделе торговли исполкома района.

Здесь можно будет купить мясо, овощи, зерно, молочную продукцию и мед. Свою продукцию представят 35 сельхозпредприятий, крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств.

Всего в городе и районе будет работать 61 избирательный участок. Количество избирателей превышает 60 тыс. человек, из которых около 500 будут голосовать впервые.