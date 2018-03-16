Дженнифер Лопес рассказала о домогательствах в юности

(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). Певица и актриса Дженнифер Лопес рассказала, что подверглась сексуальным домогательствам, когда была еще совсем юной, пишет «Лента.Ру».



Актриса призналась, что ее большая грудь всегда привлекала слишком много внимания. Однажды во время кастинга на одну из первых ролей режиссер попросил начинающую звезду раздеться топлесс. Лопес наотрез отказалась выполнить просьбу, но при этом очень боялась, что режиссер не возьмет ее в кино.



48-летняя Дженнифер Лопес не стала уточнять имя режиссера, а также сколько ей было лет на момент домогательств. Артистка дебютировала в кино в 16 лет, сыграв эпизодическую роль в драме «Моя маленькая девочка» 1986 года.