Ущерб от деятельности трех финансовых пирамид в Татарстане – полтора миллиарда рублей

(Казань, 16 марта, «Татар-информ», Регина Шафиева). Завершились следствия по трем известным финансовым пирамидам ООО «КПК РОСТ», КПКГ «Кредитный центр» и КПК «Сберфинанс». Об этом на пресс-конференции, посвящённой деятельности МВД по РТ по борьбе с преступлениями в сфере экономики, сообщил начальник УЭБ и ПК МВД по РТ Ильдар Сафиуллин.



«На сегодняшний день ущербы по финансовым пирамидам достаточно серьезные. Могу сказать, что следствие закончилось, проходит ознакомление с материалами уголовного дела. Ущерб составил 1 миллиард 478 миллионов рублей. Потерпевшими являются 5 тысяч человек. Но на стадии предварительного расследования находятся еще 20 уголовных дел, подследственными лицами являются 32 человека. Арестованы из них 12. Ну, и рассматриваются уголовные дела в отношении представителей шести потребительских кооперативов», – рассказал Сафиуллин.



По словам Ильдара Сафиуллина, если в 2014 году было порядка десятка таких преступлений, то в 2017-м выявлено всего одно преступление – динамика положительна.

