(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). В Татарстане 40-летнему мужчине оторвало обе руки в дробилке, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Трагедия произошла накануне на территории Бикляньского сельского поселения Тукаевского района республики. Во время работ на дробильном станке 40-летнему мужчине затянуло руки в агрегат. В результате ЧП рабочий лишился обеих верхних конечностей.

На данный момент пострадавший находится в реанимации.

По данному факту СУ СК России по РТ возбудило уголовное дело по статье «Нарушение правил охраны труда».