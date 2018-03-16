России не удалось заявить в ООН о нарушениях прав жителей Крыма Украиной

(Казань, 16 марта, «Татар-информ», Гульназ Ойкина). Выступление представителей России на заседании Совета ООН по правам человека о нарушениях прав жителей Крыма со стороны Украины оказалось сорвано из-за забастовки персонала. Об этом заявил глава рабочей группы при Постпредстве РК при Президенте РФ Александр Молохов, передает РИА Новости.

По его мнению, заседание могло быть сорвано преднамеренно – из-за реакции украинской делегации на планировавшийся рассказ о нарушениях прав крымчан.

Кроме того, со ссылкой на источник в профсоюзе совета Молохов рассказал, что сотрудники аппарата профсоюза встречались с членами делегации Украины в одном из ресторанов Женевы накануне дня, в который должно было состояться заседание.