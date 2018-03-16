В Казани сняли на видео, как автомобиль «Яндекс. Такси» вытаскивают из ямы

(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). Очевидцы в социальных сетях делятся кадрами видеозаписи спасения из ямы автомобиля «Яндекс. Такси» в Казани.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня ночью на улице Гвардейской, недалеко от остановки «Сады», белый автомобиль «КИА» провалился в яму. В результате падения «кореец» перевернулся на крышу.

Для спасения незадачливого таксиста был вызван строительный кран, который подцепил авто и поднял наверх.

Почему водитель не заметил огороженный сеткой провал в земле и что стало причиной ДТП, пока не установлено.

