Татарстан покажет продукцию КАМАЗа и КВЗ на выставке в Индонезии

(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). Татарстан станет участником международной выставки автопрома INAPA Exhibition Indonesia в Индонезии. Интересы республики будет представлять Корпорация экспорта РТ.

Как сообщает пресс-служба корпорации, татарстанская делегация представит продукцию крупнейших республиканских предприятий-экспортеров. Среди них будут КАМАЗ, Казанский вертолетный завод, производители техники на компримированном газе, колесных дисков для автомобилей, а также производители автозапчастей и автокомпонентов из пластика.

В ходе выставки делегация республики встретится с представителями власти Индонезии и местными бизнесменами.

Международное мероприятие пройдет в столице Индонезии городе Джакарте с 22 по 24 марта, отметили в пресс-службе корпорации.