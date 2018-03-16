Apple на две недели приостановила производство iPhone в Китае

(Казань, 16 марта, «Татар-информ», Гульназ Ойкина). Американская корпорация Apple на две недели приостановила выпуск iPhone 8 Plus на собственном заводе в китайском Куньшане, пишут «Известия».

Причиной остановки стало подозрение, что производящая каждый пятый iPhone 8 Plus китайская компания Wistron (остальные смартфоны производит Foxconn) использует водонепроницаемые компоненты производителя, который не был сертифицирован Apple.

Это привело к снижению стоимости акций Wistron более чем на 5 процентов.

В китайской корпорации воздерживаются от комментариев по поводу случившегося.