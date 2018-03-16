Казанские врачи научат российских медиков лечить рак нехирургическим методом

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Медики Республиканского клинического онкологического диспансера в Казани обучают врачей со всей России нехирургическому методу лечения рака и предракового состояния, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

В эти дни в стенах больницы проходит профессиональная программа повышения квалификации врачей разных специальностей по фотодинамической терапии и флуоресцентной диагностики.

Фотодинамическая терапия – это один из нехирургических способов лечения рака, предраковых состояний, дерматозов, патологии ЛОР органов и целого ряда заболеваний неопухолевой этиологии. Во всем мире этот метод лечения многих болезней применяется с конца 70-х годов прошлого века, в России – 25 лет.

Метод основывается на использовании специальных веществ-фотосенсибилизаторов, которые накапливаются в патологических клетках и повышают их чувствительность к свету. Под действием световых волн определенной длины эти вещества вызывают фотохимическую реакцию и в результате приводят к образованию активных форм кислорода, которые уничтожают накопившие фотосенсибилизатор клетки, в том числе злокачественные. Затем погибшие клетки поглощаются «санитарами» организма – фагоцитами.

Две показательные операции на пациентах со злокачественными опухолями кожи и слизистой в РКОД уже прошли. Во время операции каждый участник мог задать свои вопросы экспертам. Также врачи провели фотодинамическую терапию пациенткам с предопухолевой патологией шейки матки.