Путин утвердил перечень поручений по посланию Федеральному Собранию

(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин поручил своей администрации разработку указа о целях национального развития страны. Об этом сообщает «Интерфакс».

Национальные цели развития РФ до 2024 года должны предусматривать в том числе ускорение темпов экономического роста, увеличение численности населения, повышение уровня жизни граждан, создание условий для их самореализации, снижение уровня бедности и так далее.

В целом указ будет определять стратегические задачи по таким направлениям, как демография, образование, здравоохранение, жилье и городская среда, производительность труда, малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, международная кооперация и экспорт, безопасные и качественные дороги, цифровая экономика и экология.

С перечнем поручений по посланию Президента РФ Федеральному Собранию можно ознакомиться на сайте Кремля.