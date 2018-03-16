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В Казани начались показы итальянских короткометражек о любви

16 марта 2018, 18:37 , Фото: пресс-служба дирекции

В Казани начались показы итальянских короткометражек о любви Семь картин итальянских мастеров короткого метра можно увидеть в казанском Доме актера.
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(Казань, 16 марта, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). В Доме актера имени М. Салимжанова 15 марта начались показы альманаха Italian Best Shorts 2. Это мелодрамы и комедии, побеждавшие в 2017 году на различных кинофестивалях в Италии.

Ожидается, что на показы за четыре дня придут около 200 человек. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказала руководитель дирекции «Время кино» Альбина Нафигова.

«Зритель к нам приходит самых разных возрастов: и молодежь, и люди старшего поколения. Интересно, что в этом году короткий метр заходит и в коммерческие кинотеатры. Эту коллекцию, например, взяли еще четыре площадки в городе. Нам как продвиженцам и новаторам это приятно – так и зрительский охват больше. Как прокатчикам же понятно, что надо уже осуществлять деятельность в конкурентной борьбе. От этого в конечном итоге выиграет наш казанский зритель», – отметила она.

В качестве аргумента за конкурентоспособность «Времени кино» Нафигова привела тот факт, что в апреле дирекция готовит эксклюзив – Best of Shnit 2017. Казанцы увидят еще восемь лучших короткометражек, созданных кинематографами разных стран.


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