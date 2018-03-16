Геннадий Онищенко: На отмену ЕГЭ сейчас никто не пойдет

(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). На отмену ЕГЭ школы и высшие учебные заведения не пойдут, так как придется возвращать приемные экзамены в традиционном режиме, заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. Об этом сообщает RT.

Менее года назад вопрос отмены ЕГЭ уже поднимался. Тогда было принято решение не раскачивать маятник, так процесс возвращения традиционного экзамена может быть очень сложным, подчеркнул Геннадий Онищенко.

Тем не менее он считает, что внесение подобных инициатив на рассмотрение в Госдуму имеет определенную пользу, так как позволяет совершенствовать действующую систему образования.

Ранее группа депутатов внесла на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект об отмене ЕГЭ.