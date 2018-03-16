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Экономика и финансы

Специалисты из Зеленодольска помогут построить судоремонтный завод в Дагестане

16 марта 2018, 13:32

Создание такого завода актуально в связи с перспективой строительства в Каспийске базы военно-морского флота.
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(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). Зеленодольские специалисты примут участие в строительстве судоремонтного завода в дагестанском городе Каспийск, сообщает ТАСС.

Создание такого завода будет особенно актуальным в связи с перспективой строительства в Каспийске базы военно-морского флота. «Есть решение Президента и министра обороны о том, что здесь у нас будет базироваться военно-морской флот в Каспийске», — сказал и. о. главы Республики Дагестан Владимир Васильев.

При помощи специалистов из Зеленодольска уже были построены ракетные крейсеры «Дагестан» и «Татарстан», базирующиеся в Махачкале.


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