Специалисты из Зеленодольска помогут построить судоремонтный завод в Дагестане

(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). Зеленодольские специалисты примут участие в строительстве судоремонтного завода в дагестанском городе Каспийск, сообщает ТАСС.

Создание такого завода будет особенно актуальным в связи с перспективой строительства в Каспийске базы военно-морского флота. «Есть решение Президента и министра обороны о том, что здесь у нас будет базироваться военно-морской флот в Каспийске», — сказал и. о. главы Республики Дагестан Владимир Васильев.

При помощи специалистов из Зеленодольска уже были построены ракетные крейсеры «Дагестан» и «Татарстан», базирующиеся в Махачкале.