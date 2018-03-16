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Общество, Культура

Марат Башаров приедет в Казань поговорить по душам

16 марта 2018, 14:51

В театре имени Г. Камала состоится премьера совместного проекта известного актера и Духовного управления мусульман Москвы.
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(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). На сцене театра имени Г. Камала 19 и 20 марта впервые в Казани будет показан моноспектакль «Разговор с душой. Время поговорить», сообщает пресс-служба театра.

Это совместный проект известного российского актера Марата Башарова и Духовного управления мусульман Москвы.

Новый спектакль – продолжение работы «Разговор с душой. За гранью». Первая часть вышла в 2016 году и была тепло принята поклонниками драматического искусства.

Вторая часть спектакля продолжит рассказ о незадачливом человеке, который по ходу действия полностью переоценивает свою жизнь, работу, отношения и выбирает новый путь духовных исканий.


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