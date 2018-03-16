Минстрой РТ: Основной поток жалоб в «Салават Купере» приходится на первые две недели со сдачи дома

(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). Основной поток жалоб в ЖК «Салават Купере» приходится на первые две недели после сдачи дома. Об этом заявил Динар Сагдатуллин, начальник Управления развития строительного комплекса Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ.

«Непосредственно по номенклатуре обращений большинство из них — легко устранимые. Скажем, обои отклеились, линолеум где-то отошел, либо что-то где-то подтекает и надо просто докрутить, поскольку в любом случае такие моменты имеют место быть. Где-то, допустим, окно нужно отрегулировать или дверь», — сообщил Динар Сагдатуллин.

Все замечания контролируются. Технические заказчики ведут контроль по их устранению, подрядчики устраняют их в соответствии со своим планом по мере поступления обращений с замечаниями. Для этого в работе находится определенное количество бригад, заявил представитель Минстроя Татарстана.

Время устранения замечаний зависит от их содержания. «Может быть, в течение дня или 2-3 суток. И плюс по плану, по графику — первые поступившие замечания и дальше по мере поступления. Не сказать именно какой-то конкретный срок, устраняют оперативно», — отметил он.

Жители обращаются в управляющую компанию, дальше она направляет соответствующее обращение в адрес подрядчика и копию техническому заказчику, а потом приступает непосредственно к работе, заключил Динар Сагдатуллин.

«Мы были первыми заселившимися в этот дом. Квартира очень нравится, просторная, детям хорошо. Никаких недоделок не было, и поэтому мы сразу же приняли квартиру», — отметила новосел шестого дома по улице Арсланова Алия Закирова.

Людмила Гришина заехала в этот же дом на второй день после его сдачи. «Могу ответить за себя, что все хорошо. Немного тек кран, но его тут же подкрутили. Потом в ванной наверху что-то капало, тоже сразу устранили проблему. Больше никаких замечаний не было», — рассказала она.