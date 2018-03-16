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Hi-Tech

В Японии разрабатывают летающие машины для устранения пробок

16 марта 2018, 13:26

Возможно, что прототип летающего автомобиля Toyota появится перед Олимпиадой-2020 в Токио.
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(Казань, 16 марта, «Татар-информ», Гульназ Ойкина). Правительство Японии приняло решение поддержать разработку летающих автомобилей для устранения проблемы дорожных заторов, сообщает ТАСС.

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии готово в короткие сроки подготовить законодательную базу и помочь разработчикам таких машин. Это направление автопрома считается перспективным, поэтому при ведомстве будет сформирован экспертный совет, контролирующий деятельность разработчиков летающих авто и процесс их внедрения в производство.

Созданием летающих автомобилей занимается компания Cartivator с участием Toyota Motor Co. Возможно, что прототип летающего автомобиля Toyota будет представлен перед Олимпиадой-2020 в Токио.

 

 


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