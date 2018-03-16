В Японии разрабатывают летающие машины для устранения пробок

(Казань, 16 марта, «Татар-информ», Гульназ Ойкина). Правительство Японии приняло решение поддержать разработку летающих автомобилей для устранения проблемы дорожных заторов, сообщает ТАСС.

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии готово в короткие сроки подготовить законодательную базу и помочь разработчикам таких машин. Это направление автопрома считается перспективным, поэтому при ведомстве будет сформирован экспертный совет, контролирующий деятельность разработчиков летающих авто и процесс их внедрения в производство.

Созданием летающих автомобилей занимается компания Cartivator с участием Toyota Motor Co. Возможно, что прототип летающего автомобиля Toyota будет представлен перед Олимпиадой-2020 в Токио.