В водительских правах может появиться отметка о согласии на посмертное донорство

(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). В России в водительских правах может появиться отметка о согласии или отказе владельца на посмертное донорство. Такое предложение было направлено Общероссийским народным фронтом (ОНФ) и фондом «Здоровье» в Минздрав РФ, сообщает RT.

Представители ОНФ выступают с инициативой включить пункт об отметке в удостоверениях в новый проект закона, который будет регулировать донорство и трансплантацию. Согласно этому документу, в РФ появится Федеральный регистр доноров органов.

Обладатели водительских удостоверений смогут зарегистрировать свое согласие или отказ на донорство органов после смерти при получении или обновлении прав.

Поправки в закон позволят повысить количество доноров в стране, так как многие граждане не знают о возможности посмертного донорства, либо не оформляют свое согласие, боясь бюрократических сложностей, считают активисты ОНФ.