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В Иннополисе смонтирован мощный суперкомпьютер на базе графических процессоров

16 марта 2018, 12:38

С помощью суперкомпьютера Nvidia DGX-1 в Иннополисе разработают алгоритмы движения беспилотных грузовиков «КАМАЗ».
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(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). В Университете Иннополис смонтирован самый мощный суперкомпьютер на базе графических процессоров Nvidia DGX-1, сообщает сайт Университета Иннополис.  

С помощью суперкомпьютера специалисты татарстанского IT-вуза разработают алгоритмы движения беспилотных грузовиков «КАМАЗ». «Суперкомпьютер будет решать задачи машинного обучения для автономного вождения с авиаразведкой территории дроном. Это проект нашего вуза по созданию беспилотной системы для КАМАЗа», — рассказал руководитель центра развития робототехники Университета Иннополис Александр Климчик.  

Возможности первого в мире суперкомпьютера, созданного для решения задач глубокого обучения и нейронных сетей Nvidia DGX-1 подходят для такой непростой работы: в нем 8 графических процессоров Tesla V100 — 5120 ядер и 21 млрд транзисторов.  

По размеру суперкомпьютер равен обычному серверному. В нем два 20-ядерных процессора Intel Xeon E5-2698 v4 с частотой 2,2 ГГц, операционная система Ubuntu Linux и доступ к Nvidia Gpu Cloud — оптимизированному под графические процессоры каталогу ПО для глубокого обучения и высокопроизводительных вычислений.  

Производительность суперкомпьютера: 960 терафлопсов (960 трлн операций в секунду). При работе с алгоритмами Deep Learning он в 96 раз быстрее серверного компьютера на базе центрального процессора.  

Помимо «обучения» беспилотных автомобилей, суперкомпьютер будет «учить» человекообразного робота ходить по пересеченной местности и обрабатывать большие массивы данных при разработках 4D-геоинформационных платформ.  

Студенты получат доступ к Nvidia DGX-1 для работы над курсовыми, дипломными и собственными проектами по искусственному интеллекту, машинному обучению и параллельным вычислениям. «В первый же день поступило 20 заявок с запросами по задачам, связанным с анализом данных и в области глубокого обучения», — прокомментировал руководитель отдела информационных технологий Университета Иннополис Айрат Салахов.  

Еще одной областью применения Nvidia DGX-1 будет экология. «В проекте Университета Иннополис „Цифровая модель РТ“ наши специалисты используют методы машинного обучения для мониторинга и распознавания объектов, находящихся в водоохранных зонах. Это позволяет находить там незаконные объекты. Суперкомпьютер ускорит процессы машинного обучения в десятки раз», — рассказал руководитель центра геоинформационных технологий Университета Иннополис Константин Игудесман.

 


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