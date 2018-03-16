(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). Под обломками кирпичного фронтона Казанского авиационного завода оказалось два авто, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что обрушение произошло в здании №1 по улице Дементьева.
В результате обрушения были повреждены иномарки «Тойота Ланд Крузер» и «Дэу Матиз».
В данный момент на месте инцидента работают сотрудники Специального управления №35 ФПС МЧС России и сотрудники ПСЧ №5.
После разбора завалов спасатели установили, что никто не пострадал.