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Под обломками кирпичного фронтона Казанского авиационного завода оказалось два авто

16 марта 2018, 12:23 , Фото: соцсети

Под обломками кирпичного фронтона Казанского авиационного завода оказалось два авто В результате обрушения были повреждены иномарки «Тойота Ланд Крузер» и «Дэу Матиз».
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(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). Под обломками кирпичного фронтона Казанского авиационного завода оказалось два авто, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что обрушение произошло в здании №1 по улице Дементьева.

В результате обрушения были повреждены иномарки «Тойота Ланд Крузер» и «Дэу Матиз».

В данный момент на месте инцидента работают сотрудники Специального управления №35 ФПС МЧС России и сотрудники ПСЧ №5.

После разбора завалов спасатели установили, что никто не пострадал.

 


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