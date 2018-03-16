Рустам Минниханов: Самое главное — это люди

(Казань, 16 марта, «Татар-информ», Егор Никитин). Самая главная составляющая любого успешного бизнеса — это сами люди. Развитие человеческого капитала превратит Татарстан в место притяжения для активной молодежи и предпринимателей со всей России. Об этом заявил Президент РТ Рустам Минниханов на открытии масштабного предпринимательского форума «Перезагрузка».

Он добавил, что в зале собралось порядка шести тысяч участников, которые увидят выступления самых известных и успешных людей страны.

«Мы должны сделать все, чтобы развивать малый и средний бизнес, дать возможность нашей молодежи проявить себя. Здесь у нас никаких сомнений нет», — отметил лидер Татарстана.

Он подчеркнул, что программы, которые сегодня реализуются в республике, направлены на создание инфраструктуры — это особые экономические зоны, технопарки, IT-парки, а также территории опережающего социально-экономического развития.

«Но самое главное — это люди. Инфраструктуру мы уже имеем — 10 процентов таких инфраструктурных вещей России находятся в Татарстане. Важны способные, предприимчивые люди. У нас их достаточно», — заявил Рустам Минниханов.

Он обозначил задачи республиканских властей: во-первых, обучить этих людей и дать им необходимые для предпринимателей навыки. Второй задачей лидер РТ назвал создание таких условий, при которых будут отсутствовать административные барьеры для развития предпринимательства. Власти Татарстана уже ведут работу в этом направлении, заметил Минниханов.

«Республика Татарстан должна стать таким местом, куда не только наши предприниматели, но и молодежь из других регионов будет приезжать учиться и создавать новые бизнесы. Мы уже договорились, что такие форумы мы будем проводить на системной основе», — сказал Президент РТ.

Он обратился к неравнодушным и активным участникам форума, чтобы 18 марта они пришли на выборы Президента России и поддержали курс республики на развитие.

Перед тем как покинуть сцену, Рустам Минниханов передал участникам мероприятия спортивную эстафету и сделал 18 отжиманий вместе с ведущими.